2018-10-21T13:41:06+03:00
Общество

Спасский собор Кирова получил новый колокол весом 4,8 тонн

Деньги на его установку пожертвовал местный предприниматель
Александр ЧАРУШИН
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Колокол-благовест стал самым крупным в Кировской области. Фото: Сергей СКЛЯРОВКолокол-благовест стал самым крупным в Кировской области. Фото: Сергей СКЛЯРОВ
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На колокольню кировского Спасского собора поставили новый колокол. Огромное изделие весом почти в 5 тонн было отлито в ярославском городе Тутаеве по специальному заказу. Напомним, колокол доставили в Киров еще в начале месяца, а вчера, 20 октября, его подняли на нужную высоту и установили.

- Церемонию освящения возглавил Митрополит Вятский и Слободской Марк, - сообщает сайт Спасского собора. - Первый торжественный звон совершили около 14.00 часов. На колоколе изображены иконы «Спаса Нерукотворного», Казанской Божией Матери, Апостола Марка и Иоанна Предтечи.

Отметим, что новый колокол Спасского собора стал самым большим в Кировской области. Его стоимость превысила сумму в 5,6 миллиона рублей, деньги были пожертвованы одним из местных предпринимателей.

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