Спасский собор Кирова получил новый колокол весом 4,8 тонн
На колокольню кировского Спасского собора поставили новый колокол. Огромное изделие весом почти в 5 тонн было отлито в ярославском городе Тутаеве по специальному заказу. Напомним, колокол доставили в Киров еще в начале месяца, а вчера, 20 октября, его подняли на нужную высоту и установили.
- Церемонию освящения возглавил Митрополит Вятский и Слободской Марк, - сообщает сайт Спасского собора. - Первый торжественный звон совершили около 14.00 часов. На колоколе изображены иконы «Спаса Нерукотворного», Казанской Божией Матери, Апостола Марка и Иоанна Предтечи.
Отметим, что новый колокол Спасского собора стал самым большим в Кировской области. Его стоимость превысила сумму в 5,6 миллиона рублей, деньги были пожертвованы одним из местных предпринимателей.