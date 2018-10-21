2018-10-21T13:04:43+03:00
Происшествия

Алиментщицу из Кирса отправят в колонию за очередную неуплату

Ранее женщина уже была судима
Александр ЧАРУШИН
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Суд признал женщину виновной в очередной неуплате денегСуд признал женщину виновной в очередной неуплате денегФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Жительницу Кирса привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Установлено, что в мае-июле 2018 года женщина не отправляла деньги на содержание собственного сына. Общая сумма долга только за эти три месяца составила практически 24 тысячи рублей.

- Обвиняемая при этом могла работать, однако никаких мер не предпринимала, - рассказали в прокуратуре Верхнекамского района. - 17 октября мировой суд признал женщину виновной в преступлении по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неоднократная неуплата алиментов».

Отметим, что ранее жительница Кирса уже была судима за неуплату денег собственному малолетнему сыну. В итоге женщину приговорили к полугоду колонии общего режима.

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