Алиментщицу из Кирса отправят в колонию за очередную неуплату
Жительницу Кирса привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Установлено, что в мае-июле 2018 года женщина не отправляла деньги на содержание собственного сына. Общая сумма долга только за эти три месяца составила практически 24 тысячи рублей.
- Обвиняемая при этом могла работать, однако никаких мер не предпринимала, - рассказали в прокуратуре Верхнекамского района. - 17 октября мировой суд признал женщину виновной в преступлении по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неоднократная неуплата алиментов».
Отметим, что ранее жительница Кирса уже была судима за неуплату денег собственному малолетнему сыну. В итоге женщину приговорили к полугоду колонии общего режима.