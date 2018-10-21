2018-10-21T12:48:43+03:00
Происшествия

В ночь на понедельник кировчане увидят пик звездопада

Ожидается до 20 метеоров в час
Александр ЧАРУШИН
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Лучше всего небесное явление будет видно после полуночиЛучше всего небесное явление будет видно после полуночиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Кировчане смогут увидеть звездопад, который породит знаменитая комета Галлея. Об этом рассказали в сообществе «Любительская астрономия в Кирове». Пик звездопада пройдет в ночь с 21 на 22 октября 2018 года.

- Источник метеорного потока находится в созвездии Ориона, - сообщают астрономы-любители. - В ночь на понедельник поток будет особенно сильным, в среднем ожидается около 20 метеоров в час.

Отметим, что лучше всего звездопад будет видно после полуночи, когда источник потока поднимется достаточно высоко. Однако наблюдения может затруднить яркая Луна.

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