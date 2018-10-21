2018-10-21T12:08:46+03:00
Происшествия

Погода на понедельник: в Кирове будет пасмурно и ветрено

Также в городе может пойти снег
Александр ЧАРУШИН
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Порывы ветра будут достигать скорости 15 м/сПорывы ветра будут достигать скорости 15 м/сФото: Евгения ГУСЕВА
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Новая рабочая неделя в Кирове начнется с пасмурной погоды и сильного ветра. Таков актуальный прогноз синоптиков. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в ночь на понедельник в городе ожидается температура в пределах 0… +1 градуса, также возможен небольшой снег.

Днем в Кирове будет пасмурно, воздух прогреется до +4… +5 градусов по Цельсию. В течение всего дня в городе ожидается юго-западный ветер, его средняя скорость составит 6 м/с.

Портал Gismeteo.ru публикует схожий прогноз погоды. По данным синоптиков, завтра в Кирове ожидается температура около 0 градусов ночью и +4 градусов днем. Порывы юго-западного ветра будут достигать скорости 15 м/с.

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