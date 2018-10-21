2018-10-21T10:56:31+03:00
Происшествия

Водителя-алкоголика лишили прав через суд

Иск был удовлетворен
Александр ЧАРУШИН
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Мужчина мог спровоцировать ДТП и нанести ущерб окружающимМужчина мог спровоцировать ДТП и нанести ущерб окружающимФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кирове прокуратура добилась лишения местного жителя прав на управление автомобилем. Напомним, ухудшение здоровья водителя, подтвержденное медиками, является основанием для лишения прав. Прокурорская проверка в Кирове выявила именно такой случай.

- Специалисты нашли кировчанина с диагнозом «синдром алкогольной зависимости средней стадии», при этом не лишенного прав на вождение, - пояснили в прокуратуре Кировской области. - Это прямо нарушало одно из постановлений правительства. Мужчина мог спровоцировать ДТП, причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести им материальный ущерб.

Прокуратура вышла с иском о лишении мужчины водительских прав в суд. Иск был удовлетворен, кировчанина лишили прав на управление машиной.

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