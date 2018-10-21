Утром в Котельниче сгорели частные сарай и баня

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-21T10:38:21+03:00

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Сегодня, 21 октября, на улице Заводской в Котельниче произошел пожар. ЧП началось в 04.52 часов утра. По предварительным данным, огонь задел хозяйственные постройки на частном участке. Пожар начался в рубленой бане, затем огонь перекинулся на дощатый сарай. И баня, и сарай в итоге полностью сгорели.

- Для ликвидации последствий пожара потребовались усилия пяти спасателей, - рассказали в ГУ МЧС по Кировской области. - Также на месте ЧП работали две единицы спец. техники. Данных о пострадавших нет, точная причина пожара в данный момент уточняется.

Еще один пожар произошел минувшим вечером в Оричевском районе. На одном из участков в поселке Стрижи горела беседка. С огнем и его последствиями боролись пять человек.