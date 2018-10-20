2018-10-20T20:14:22+03:00
Общество

У драмтеатра установили «лежачих полицейских»

Там же появились и знаки ограничения скорости
Александр ЧАРУШИН
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Некоторые кировчане остались недовольны качеством работ. Фото: vk.com/stroim_kirovНекоторые кировчане остались недовольны качеством работ. Фото: vk.com/stroim_kirov
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Около кировского драматического театра появились новые искусственные неровности - «лежачие полицейские». В сообществе «Строим Киров» в соцсетях рассказали о том, что у драмтеатра установили и знаки ограничения скорости. Стоит отметить, что по итогам 2017 года этот участок улицы Преображенской попал в список самых травмоопасных в городе.

- Сделали эти искусственные неровности, кстати, «тяп-ляп», - пишут в соцсетях кировчане. - Линия перехода на асфальт уже начала разрушаться по бокам. С одной стороны острая кромка, а с другой - лужа.

Также пользователи соцсетей указали на то, в районе новых «лежачих полицейских» не хватает освещения и дорожной разметки.

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