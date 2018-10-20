2018-10-20T18:11:23+03:00
Политика

Осенью 1 200 кировчан отправят в армию, 10 из них - в Президентский полк

24% кировских призывников отправят в сухопутные войска
Александр ЧАРУШИН
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Кировчане будут служить по всей странеКировчане будут служить по всей странеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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К Новому году 1 244 кировчанина отправятся на военную службу. В октябре регион отправит в армию 267 призывников, в ноябре-декабре - практически по 500 новобранцев. Из них 24% будут служить в сухопутных войсках и лишь 10 человек - в Президентском полку.

- Сейчас в вооруженных силах РФ не хватает водителей категории «С», - сообщили в пресс-службе правительства Кировской области. - Наличие этой специальности у призывников будет очень ценным. Отметим, что служить кировчане будут по всей стране: в Хабаровске, Калининграде, Плесецке, Краснодаре и многих других городах.

Кировские призывники традиционно отправятся в воздушно-космические и железнодорожные войска, ВДВ и Нацгвардию, на флот и в другие воинские формирования.

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