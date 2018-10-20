В Кирово-Чепецке наркомана поймали с «закладкой» в руках

СЕГОДНЯ 17:53 2018-10-20T17:53:35+03:00

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В Кирово-Чепецке задержан подозреваемый в покупке наркотиков. ЧП произошло на днях в районе Лесного проезда. Патруль Росгвардии, обходя территорию, обнаружил неизвестного мужчину, который искал что-то во дворе дома. Вскоре чепчанин поднял с земли предмет и собирался уйти, однако заметил патрульных и попытался выкинуть его.

- Выяснилось, что мужчина выбросил небольшой пакетик с наркотическим веществом, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области. - Сам чепчанин признался патрульным, что он заказал наркотик через интернет. Мужчину передали прибывшим на место ЧП оперативникам.

Экспертиза доказала, что вещество, изъятое у чепчанина, было наркотическим. Против задержанного 37-летнего безработного мужчины возбуждено уголовное дело.