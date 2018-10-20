ДТП с участием десятилетней девочки попало на запись камер

СЕГОДНЯ 17:36 2018-10-20T17:36:48+03:00

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В Кирове в очередной раз ребенок травмировался в салоне автобуса. ЧП произошло на днях на проспекте Строителей. Видеозапись с места события опубликована сообществом «Место происшествия Киров». По предварительным данным, водитель автобуса «Хагер» при отъезде с остановки не убедился в том, что все пассажиры успели войти в салон.

Школьница выпала из салона автобуса.Видео: "Место происшествия Киров"

- Водитель не заметил десятилетнюю девочку, прижал ей ногу и поехал, - сообщили в «Месте происшествия». - Школьнице удалось освободить ногу из дверей, она упала прямо на проезжую часть. Девочка получила травмы, сейчас полиция проверяет детали этого ЧП.

Отметим, что еще одно ДТП с участием пассажира общественного транспорта произошло в Кирове в начале текущей недели. Так, 53-летняя женщина упала в салоне троллейбуса. К счастью, ее травмы не были столь серьезными и госпитализация кировчанке не потребовалась.