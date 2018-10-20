Вятский модник появился в эфире китайского телеканала

СЕГОДНЯ 12:08 2018-10-20T12:08:37+03:00

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Телеканал китайского города Гуанчжоу «GRTN» снял сюжет о Викторе Казаковцеве, или Вятском моднике. Об этом в сообществе «Типичный Киров» рассказал кировчанин, который сейчас живет в Китае.

Сюжет о Вятском моднике показали на китайском ТВ.Видео: Константин Левин vk.com/etotkirov

- Там говорят, что он молодец и в свои годы очень модный, - поделился автор сообщения. - Я был удивлен после работы увидеть земляка по телевизору в метро на другом конце планеты. Это «сделало» мой вечер!

- В Кирове живет много китайцев, - пишут пользователи соцсетей. - Для них мы все, возможно, на одно лицо. Зато наш модник точно выделяется из толпы!

Виктор Сергеевич Казаковцев увлекся модой и созданием нарядов «из ничего» после выхода на пенсию. Вятский модник уже становился героем телепрограмм: ранее он участвовал в шоу «Доброго здоровьица» и «Давай поженимся» на Первом канале.