В Кирове двое суток не могут найти сбежавших из дома школьниц

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-20T10:42:54+03:00

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В Ленинском районе Кирова пропали две школьницы. Об этом рассказали волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый». 13-летняя Кристина Ивкина и 15-летняя Елизавета Лаптева вышли из дома около 12.00 часов дня в четверг, 18 октября, с тех пор данных об их местонахождении нет. Девушки могли сбежать вместе.

- Кристина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, - рассказали волонтеры «Первого». - У нее карие глаза и длинные русые волосы. Кристина была одета в зеленую куртку-танкер, белый шарф, черные джинсы и светло-голубые кроссовки. С собой у девушки был розовый рюкзак.

Девушки могли вместе сбежать из дома. Фото: vk.com/ornkirov

- Елизавета ростом 145 сантиметров, - указано в ориентировке на поиск. - У нее серо-голубые глаза и темно-русые волосы ниже плеч. Девушка была одета в черную кожаную куртку-косуху, черные джинсы и серые кроссовки. С собой у Елизаветы был синий рюкзак.

8-800-360-76-25, 02 или 102 - сообщите любые данные о судьбе Кристины и Елизаветы, которые вам известны.