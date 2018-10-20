Ночной пожар уничтожил несколько зданий в Омутнинском районе

СЕГОДНЯ 10:13 2018-10-20T10:13:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью в пятницу, 19 октября, в Омутнинском районе Кировской области произошел крупный пожар. Возгорание началось около 23.30 часов в поселке Лесные Поляны, на частном участке по улице Труда. По предварительным данным, пожар начался в жилом доме. В самом доме обгорели стены и потолок, однако огонь уничтожил хозпостройку и рубленую баню, повредил автомобиль.

- Для ликвидации последствий пожара понадобились усилия 14 спасателей, - рассказали в ГУ МЧС по Кировской области. - Также на месте ЧП работали четыре единицы техники. Данных о пострадавших от огня нет, точные причины и ущерб от пожара устанавливаются.

Еще один пожар произошел минувшей ночью в деревне Васичи Лебяжского района. Около 03.00 часов там сгорела хозпостройка, с огнем боролись четыре специалиста.