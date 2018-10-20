Количество поджогов в Кирове за год выросло почти на 50%

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-20T09:59:44+03:00

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На днях в Кирове прошло заседание коллегии УМВД России по Кировской области, на котором были подведены итоги работы полиции за 9 месяцев. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Так, с начала 2018 года в регионе зафиксировано почти 15,5 тысяч преступлений – на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Значительно сократилось число убийств (на 41,2%), изнасилований (на 32,3%), разбоев (на 23,1%). Также в этом году в Кировской области стало меньше краж, угонов машин, вымогательств и случаев незаконного оборота оружия и взрывчатки. Однако за год на 4,7% выросло число мошенничеств, а поджогов в регионе стало больше на 44%.

Отметим, что в текущем году полицейские в 3,1 раза чаще раскрывали организованные преступные группировки, занимающихся финансовой деятельностью и незаконным оборотом наркотиков.

98% кировчан, обращавшихся в УМВД, остались довольны качеством предоставления государственных услуг.