В Кирове до конца года перекрыли участок улицы Розы Люксембург

СЕГОДНЯ 18:13 2018-10-19T18:13:28+03:00

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Участок улицы в центре Кирова закрыли для движения транспорта. Речь идет об отрезке по нечетной стороне улицы Розы Люксембург (от Свободы до Ленина). Ограничение вступило в силу утром 15 октября. Отметим, что участок улицы останется закрытым для проезда машин вплоть до вечера 29 декабря.

- Все это время можно будет проехать только в одном направлении, от улицы Свободы в сторону улицы Ленина, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Ограничение на движение связано с прокладкой ливневой канализации. Заказчиком и исполнителем работ выступит «КЧУС».

Напомним, 26 октября по плану должно быть снято ограничение на проезд по улице Опарина в Нововятском районе Кирова. Ограничение движения по улице Подгорной останется в силе вплоть до 1 декабря.