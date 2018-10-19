На депутата завели уголовное дело за незаконную рубку леса

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-19T17:50:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутату Чернохолуницкой сельской Думы грозит срок за незаконную рубку леса. 23 мая 2018 года подозреваемый внес в документы ложные данные о работе на лесосеке. Объемы вырубленного леса на участке не были официально измерены, однако, несмотря на это, депутат указал в бумагах, что никаких нарушений в работе не допущено. Факт внесения в акты ложных данных вскрылся в начале октября при проверке прокуратуры Омутнинского района и министерства лесного хозяйства.

- Проверка показала, что леса было вырублено слишком много, гораздо больше, чем депутат указал в документах, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Кировской области. - Это значит, что произошла незаконная рубка леса в особо крупном размере. Уголовное дело против депутата заведено по ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

Отметим, что максимальное наказание по статье может составить два года тюрьмы. Расследование продолжается.