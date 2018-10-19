После трагедии в Керчи прокуратура проверит все учебные заведения региона

СЕГОДНЯ 15:57 2018-10-19T15:57:44+03:00

Проверку могут завершить до конца текущего года. Фото: bnkirov.ru

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Генеральная прокуратура Российской Федерации организовала проверку после трагических событий в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Специалисты проверят все образовательные учреждения на соблюдение законов о безопасности учащихся.

- В первую очередь будут проверены системы охраны учебных заведений, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры Кировской области. - Особое внимание будет уделено работе пропускных систем, наличию камер видеонаблюдения и кнопок «тревожного» вызова, некоторым другим деталям. Проверка будет тщательной и строгой. Завершить ее планируем к концу текущего года, однако сроки могут измениться.

Отметим, что по результатам этой проверки в каждом из регионов прокуратура даст оценку состоянию законности в сфере охраны образовательных учреждений.