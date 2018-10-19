После трагедии в Керчи прокуратура проверит все учебные заведения региона
Генеральная прокуратура Российской Федерации организовала проверку после трагических событий в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Специалисты проверят все образовательные учреждения на соблюдение законов о безопасности учащихся.
- В первую очередь будут проверены системы охраны учебных заведений, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры Кировской области. - Особое внимание будет уделено работе пропускных систем, наличию камер видеонаблюдения и кнопок «тревожного» вызова, некоторым другим деталям. Проверка будет тщательной и строгой. Завершить ее планируем к концу текущего года, однако сроки могут измениться.
Отметим, что по результатам этой проверки в каждом из регионов прокуратура даст оценку состоянию законности в сфере охраны образовательных учреждений.