Кировчанин отдал 270 тысяч рублей за несуществующий снегоход

СЕГОДНЯ 15:33 2018-10-19T15:33:29+03:00

Своего снегохода потерпевший так и не дождался Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

В Кирове зафиксирован очередной случай дистанционного мошенничества. Вчера в кировскую полицию обратился местный житель, обманутый через интернет. 41-летний мужчина рассказал оперативникам, что он захотел купить снегоход и решил найти его через известный сайт интернет-объявлений. Вскоре нашелся и «продавец» товара. За снегоход неизвестный просил 270 тысяч рублей.

- Кировчанин перевел всю нужную сумму «продавцу» снегохода, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Сразу после этого мошенник перестал выходить на связь. Своего снегохода потерпевший так и не дождался.

В данный момент сотрудники кировской полиции уже начали разыскивать дистанционного мошенника.