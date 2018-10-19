2018-10-19T15:33:29+03:00
Происшествия

Кировчанин отдал 270 тысяч рублей за несуществующий снегоход

Объявление о продаже он нашел в интернете
Александр ЧАРУШИН
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Своего снегохода потерпевший так и не дождалсяСвоего снегохода потерпевший так и не дождалсяФото: Иван МАКЕЕВ
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В Кирове зафиксирован очередной случай дистанционного мошенничества. Вчера в кировскую полицию обратился местный житель, обманутый через интернет. 41-летний мужчина рассказал оперативникам, что он захотел купить снегоход и решил найти его через известный сайт интернет-объявлений. Вскоре нашелся и «продавец» товара. За снегоход неизвестный просил 270 тысяч рублей.

- Кировчанин перевел всю нужную сумму «продавцу» снегохода, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Сразу после этого мошенник перестал выходить на связь. Своего снегохода потерпевший так и не дождался.

В данный момент сотрудники кировской полиции уже начали разыскивать дистанционного мошенника.

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