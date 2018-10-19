В Кирове задержали машину с четырьмя наркоманами

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-19T14:50:53+03:00

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В минувшее воскресенье, 14 октября, в Кирове были задержаны подозреваемые в употреблении наркотиков. ЧП произошло около 04.00 часов утра в Нововятском районе. Патруль Росгвардии, обходя территорию, обнаружил припаркованную у дороги автомобиль с открытыми дверьми. Внутри авто находились четверо местных жителей.

- Молодые люди вели себя неадекватно, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Кировской области. - К тому же, в салоне машины была найдена банка с зеленым растительным веществом. Тем не менее, задержанные утверждали, что запрещенных веществ у них нет.

Молодых людей передали сотрудникам полиции. Изъятую банку с неустановленным веществом отправили на экспертизу.