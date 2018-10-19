Стало известно расписание рейсов авиакомпании «Победа» из Кирова в Москву и Питер

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-19T13:33:54+03:00

Первый рейс перевозчик совершит уже 29 октября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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На сайте авиакомпании «Победа» появилось расписание рейсов из Кирова в Москву и Санкт-Петербург. Первый рейс перевозчик совершит уже 29 октября. Кировчан будут перевозить на самолетах Boeing-737 вместимостью 180 пассажиров.

Расписание рейсов из Кирова в Москву:

- с 29 октября по 6 ноября: с понедельника по субботу, вылет в 21:35, прибытие в 23:15;

- 4 ноября: вылет в 21:50, прибытие в 23:30;

- с 7 по 14 ноября: с пятницы по воскресенье, 21:50 - 23:30;

- с 7 по 14 ноября: понедельник, вторник, четверг, суббота, 21:35 - 23:15;

- с 15 ноября по 21 декабря: пятница, воскресенье, 21:50 - 23:30;

- с 15 ноября по 21 декабря: понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, 21:35 - 23:15;

- с 22 декабря по 30 марта: субботы, 17:55 - 19:35;

- с 22 декабря по 30 марта: все дни кроме субботы, 21:35 - 23:15.

Из Москвы в Киров:

- с 29 октября по 6 ноября: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, вылет в 19:30, прибытие в 21:05;

- 4 ноября: воскресенье, 19:45 - 21:20;

- с 9 по 11 ноября: пятница, воскресенье, 19:45 - 21:20;

- с 7 по 14 ноября: понедельник, вторник, четверг, суббота, 19:30 - 21:05;

- с 16 ноября по 21 декабря: пятница, воскресенье, 19:45 - 21:20;

- с 15 ноября по 21 декабря: понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, 19:30 - 21:05;

- с 22 декабря по 30 марта: по субботам вылет в 15:50, прибытие в 17:25;

- с 22 декабря по 30 марта: все дни кроме субботы, 19:30 - 21:05.

Из Кирова в Санкт-Петербург:

С 29 октября по 30 марта: в понедельник и в пятницу, вылет в 12:50, прибытие в 15:00.

Из Санкт-Петербург в Киров:

С 29 октября по 30 марта: в понедельник и в пятницу, вылет в 10:05, прибытие в в 12:10.

Рейсы будут осуществляться в аэропорты Внуково и Пулково. Стоимость билетов из Кирова в Москву начинается с 1 999 рублей. Из Кирова в Санкт-Петербург - 2 999 рублей. Зимнее расписание действует до 30 марта 2019 года.

Напомним, что авиакомпания «Победа» возвращается в Киров после двухлетнего перерыва. Перевозчик будет летать из нашего города в трех направлениях: Москва, Санкт-Петербург и Сочи.