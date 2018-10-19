2018-10-19T13:33:54+03:00
Общество

Стало известно расписание рейсов авиакомпании «Победа» из Кирова в Москву и Питер

Продажа билетов уже стартовала
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Первый рейс перевозчик совершит уже 29 октябряПервый рейс перевозчик совершит уже 29 октябряФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На сайте авиакомпании «Победа» появилось расписание рейсов из Кирова в Москву и Санкт-Петербург. Первый рейс перевозчик совершит уже 29 октября. Кировчан будут перевозить на самолетах Boeing-737 вместимостью 180 пассажиров.

Расписание рейсов из Кирова в Москву:

- с 29 октября по 6 ноября: с понедельника по субботу, вылет в 21:35, прибытие в 23:15;

- 4 ноября: вылет в 21:50, прибытие в 23:30;

- с 7 по 14 ноября: с пятницы по воскресенье, 21:50 - 23:30;

- с 7 по 14 ноября: понедельник, вторник, четверг, суббота, 21:35 - 23:15;

- с 15 ноября по 21 декабря: пятница, воскресенье, 21:50 - 23:30;

- с 15 ноября по 21 декабря: понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, 21:35 - 23:15;

- с 22 декабря по 30 марта: субботы, 17:55 - 19:35;

- с 22 декабря по 30 марта: все дни кроме субботы, 21:35 - 23:15.

Из Москвы в Киров:

- с 29 октября по 6 ноября: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, вылет в 19:30, прибытие в 21:05;

- 4 ноября: воскресенье, 19:45 - 21:20;

- с 9 по 11 ноября: пятница, воскресенье, 19:45 - 21:20;

- с 7 по 14 ноября: понедельник, вторник, четверг, суббота, 19:30 - 21:05;

- с 16 ноября по 21 декабря: пятница, воскресенье, 19:45 - 21:20;

- с 15 ноября по 21 декабря: понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, 19:30 - 21:05;

- с 22 декабря по 30 марта: по субботам вылет в 15:50, прибытие в 17:25;

- с 22 декабря по 30 марта: все дни кроме субботы, 19:30 - 21:05.

Из Кирова в Санкт-Петербург:

С 29 октября по 30 марта: в понедельник и в пятницу, вылет в 12:50, прибытие в 15:00.

Из Санкт-Петербург в Киров:

С 29 октября по 30 марта: в понедельник и в пятницу, вылет в 10:05, прибытие в в 12:10.

Рейсы будут осуществляться в аэропорты Внуково и Пулково. Стоимость билетов из Кирова в Москву начинается с 1 999 рублей. Из Кирова в Санкт-Петербург - 2 999 рублей. Зимнее расписание действует до 30 марта 2019 года.

Напомним, что авиакомпания «Победа» возвращается в Киров после двухлетнего перерыва. Перевозчик будет летать из нашего города в трех направлениях: Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После трагедии в Керчи прокуратура проверит все учебные заведения региона
Законопроект «Единой России» об отказе от пенсионных преференций для депутатов и сенаторов принят в первом чтении
Кировчанин отдал 270 тысяч рублей за несуществующий снегоход
Пешеходную аллею в Кочуровском парке закрыли на ремонт
В Кирове задержали машину с четырьмя наркоманами
В Верхнекамском районе осужденный сломал нос сотруднику колонии
«Единая Россия» добилась расширения перечня причин для возврата полной стоимости авиабилетов
Кировские повара зарабатывают от 20 до 50 тысяч рублей
Ночью в Даровском тракторист снес забор
Кировчанка Мария Васильева побывала в гостях у Родиона Газманова
За неделю 5 800 кировчан заболели ОРВИ, большинство из них - дети
Мастер стройкомпании в Немском районе украл песок на 4 млн рублей
«Народ, крепитесь»: Киров вновь встал в километровых пробках
«Ростелеком» объявил о внедрении квантовых коммуникаций на своей сети
Погода на выходные: в Киров придет похолодание
Пенсионер выехал на «встречку» и врезался в иномарку: двое пострадали
Ревнивец избил соперника музыкальной колонкой и получил срок
Мэрия: Ежовский водный комплекс превратят в эко-парк
В столовых кировских школ нашли нарушения
Центр города зимой будут посыпать гранулами, а окраины – песко-соляной смесью
В Вятскополянском районе четвертый месяц ищут мужчину с особенностями развития
На Труда иномарка сбила 7-летнюю девочку
В Белой Холунице во время урока в школе выпало окно: пострадал ребенок