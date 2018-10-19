Ночью в Даровском тракторист снес забор

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-19T12:15:02+03:00

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Вчера, 18 октября, в Даровском районе Кировской области произошло ДТП с участием трактора. Авария случилась в 04.30 часов на автодороге Даровской-Опарино. По предварительным данным, 57-летний водитель трактора «Агромаш» сдавал назад, не убедился в безопасности маневра и снес забор.

- Тракторист получил травмы, однако помощь медиков ему не потребовалась, - рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. - Отметим, что водитель отказался от медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови. Инспекторы устанавливают все детали этого ДТП.

Напомним, за пьяное вождение кировчанам грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. За повторную пьяную езду, либо отказ от проверки на состояние опьянения водителям грозит уголовная ответственность.