2018-10-19T12:16:48+03:00
Общество

Кировчанка Мария Васильева побывала в гостях у Родиона Газманова

Эфир программы «День начинается» выйдет на следующей неделе
Анна ВОЛКОНСКАЯ
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Родион Газманов (ведущий «День начинается»), Мария Васильева (новости на «Первом канале»), Тимур Соловьев (ведущий программы «Доброе утро» и «Русский ниндзя»), Ирина Пудова (ведущая «День начинается»), Юлиана Караулова (ведущая «Русский ниндзя»), Евгений Савин (ведущий «Русский ниндзя»). Фото: личный архив Марии ВасильевойРодион Газманов (ведущий «День начинается»), Мария Васильева (новости на «Первом канале»), Тимур Соловьев (ведущий программы «Доброе утро» и «Русский ниндзя»), Ирина Пудова (ведущая «День начинается»), Юлиана Караулова (ведущая «Русский ниндзя»), Евгений Савин (ведущий «Русский ниндзя»). Фото: личный архив Марии Васильевой
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Ведущая новостей Первого канала Мария Васильева в четверг побывала на съемках программы «День начинается». Ведущие – Родион Газманов и Ирина Пудова.

- Меня пригласили на съемки после участия в проекте «Русский ниндзя», - рассказала «Комсомолке» Мария Васильева. – Говорили о самом проекте и его участниках. Получился довольно интересный разговор. Меня спрашивали про то, как я попала на Первый канал, о студенческих годах и, безусловно, о самом проекте. Пока не могу рассказать всех подробностей, но получилось довольно весело!

За кулисами программы Марии удалось пообщаться с Игорем Кирилловым – диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР в 1957—1991.

"Телевнучка" Мария Васильева и легендарный диктор Игорь Кириллов. Фото: личный архив Марии Васильевой

"Телевнучка" Мария Васильева и легендарный диктор Игорь Кириллов. Фото: личный архив Марии Васильевой

Легендарный Игорь Кириллов! – написала ведущая новостей Первого канала на странице в соцсетях. - Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР. Как я счастлива такой встрече! Светлый, чудесный человек! Большой профессионал! Игорь Леонидович сказал: «Фотографируюсь с внучкой!» Так и есть: я - его телевнучка!

Также на съемках программы были певец Витас и актриса Ирина Безрукова.

О том, когда программа выйдет в эфир, мы сообщим нашим читателям дополнительно.

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