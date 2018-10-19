За неделю 5 800 кировчан заболели ОРВИ, большинство из них - дети

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-19T11:58:32+03:00

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За неделю с 8 по 14 октября в Кирове и районах области 5 807 человек заболели ОРВИ. Этот показатель оказался на 10,3% ниже, чем две недели назад. Дети и подростки по-прежнему болеют чаще взрослых: 4407 случаев заражения инфекцией отмечено именно у несовершеннолетних кировчан.

- Только в Кирове заболели ОРВИ свыше трех тысяч человек, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. - Однако стоит отметить, что все эти показатели ниже эпидемического порога, ситуация далека от критической.

Напомним, в Кировской области продолжается вакцинация против гриппа. На сегодня прививки сделали уже 240 тысяч кировчан, в том числе 58 тысяч детей. Новая партия вакцины поступит в регион до конца следующей недели.