2018-10-19T12:09:35+03:00
Происшествия

Мастер стройкомпании в Немском районе украл песок на 4 млн рублей

Мужчина нанес серьезный ущерб окружающей среде
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
В отношении мужчины возбуждено уголовное делоВ отношении мужчины возбуждено уголовное делоФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Житель Кировской области совершил преступление в августе 2017 года. В этот момент он был мастером строительной компании, которая занималась ремонтом дорог. Пока начальник отсутствовал, 58-летний мужчина решил украсть песок. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

- Мастер дал указание рабочим, которые не подозревали о его преступных намерениях, - пояснили в прокуратуре. - Они добыли грунт и песок на земельном участке в деревне Мизино Немского района. В результате, рабочие причинили окружающей среде ущерб более 4 млн. рублей.

Сейчас в отношение мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Максимальное наказание, которое грозит мастеру - до 5 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После трагедии в Керчи прокуратура проверит все учебные заведения региона
Законопроект «Единой России» об отказе от пенсионных преференций для депутатов и сенаторов принят в первом чтении
Кировчанин отдал 270 тысяч рублей за несуществующий снегоход
Пешеходную аллею в Кочуровском парке закрыли на ремонт
В Кирове задержали машину с четырьмя наркоманами
В Верхнекамском районе осужденный сломал нос сотруднику колонии
«Единая Россия» добилась расширения перечня причин для возврата полной стоимости авиабилетов
Стало известно расписание рейсов авиакомпании «Победа» из Кирова в Москву и Питер
Кировские повара зарабатывают от 20 до 50 тысяч рублей
Ночью в Даровском тракторист снес забор
Кировчанка Мария Васильева побывала в гостях у Родиона Газманова
За неделю 5 800 кировчан заболели ОРВИ, большинство из них - дети
«Народ, крепитесь»: Киров вновь встал в километровых пробках
«Ростелеком» объявил о внедрении квантовых коммуникаций на своей сети
Погода на выходные: в Киров придет похолодание
Пенсионер выехал на «встречку» и врезался в иномарку: двое пострадали
Ревнивец избил соперника музыкальной колонкой и получил срок
Мэрия: Ежовский водный комплекс превратят в эко-парк
В столовых кировских школ нашли нарушения
Центр города зимой будут посыпать гранулами, а окраины – песко-соляной смесью
В Вятскополянском районе четвертый месяц ищут мужчину с особенностями развития
На Труда иномарка сбила 7-летнюю девочку
В Белой Холунице во время урока в школе выпало окно: пострадал ребенок