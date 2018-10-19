Мастер стройкомпании в Немском районе украл песок на 4 млн рублей
Житель Кировской области совершил преступление в августе 2017 года. В этот момент он был мастером строительной компании, которая занималась ремонтом дорог. Пока начальник отсутствовал, 58-летний мужчина решил украсть песок. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.
- Мастер дал указание рабочим, которые не подозревали о его преступных намерениях, - пояснили в прокуратуре. - Они добыли грунт и песок на земельном участке в деревне Мизино Немского района. В результате, рабочие причинили окружающей среде ущерб более 4 млн. рублей.
Сейчас в отношение мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Максимальное наказание, которое грозит мастеру - до 5 лет лишения свободы.