Мастер стройкомпании в Немском районе украл песок на 4 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-19T12:09:35+03:00

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Житель Кировской области совершил преступление в августе 2017 года. В этот момент он был мастером строительной компании, которая занималась ремонтом дорог. Пока начальник отсутствовал, 58-летний мужчина решил украсть песок. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

- Мастер дал указание рабочим, которые не подозревали о его преступных намерениях, - пояснили в прокуратуре. - Они добыли грунт и песок на земельном участке в деревне Мизино Немского района. В результате, рабочие причинили окружающей среде ущерб более 4 млн. рублей.

Сейчас в отношение мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Максимальное наказание, которое грозит мастеру - до 5 лет лишения свободы.