Погода на выходные: в Киров придет похолодание

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-19T10:41:05+03:00

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Теплые осенние дни в Кирове заканчиваются. На смену им в выходные в наш город придут заморозки. В субботу, 20 октября, температура воздуха прогреется до +5 градусов. Будет облачно. Днем в Кирове станет теплее на 1 градус, и пройдет дождь. Ночью в городе ожидается ясная погода. Температура воздуха опустится до +3 градусов.

В воскресенье кировчанам предстоит еще более прохладный день. С утра в городе будет пасмурно. Температура воздуха будет держаться на уровне +3 градусов. Днем ожидается +4. К ночи в Кирове похолодает до - 1 градуса.