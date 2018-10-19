Погода на выходные: в Киров придет похолодание
Ночью температура воздуха опустится до -1 градуса
Выходные в Кирове будут пасмурными и прохладными. Фото: pixabay.com
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Теплые осенние дни в Кирове заканчиваются. На смену им в выходные в наш город придут заморозки. В субботу, 20 октября, температура воздуха прогреется до +5 градусов. Будет облачно. Днем в Кирове станет теплее на 1 градус, и пройдет дождь. Ночью в городе ожидается ясная погода. Температура воздуха опустится до +3 градусов.
В воскресенье кировчанам предстоит еще более прохладный день. С утра в городе будет пасмурно. Температура воздуха будет держаться на уровне +3 градусов. Днем ожидается +4. К ночи в Кирове похолодает до - 1 градуса.