Ревнивец избил соперника музыкальной колонкой и получил срок

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-19T10:20:56+03:00

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Жителя Слободского осудили за пьяную драку. ЧП произошло еще 2 мая 2018 года. Как сообщает областная прокуратура, конфликт произошел на почве ревности. 25-летний ранее судимый мужчина, будучи пьяным, избил потерпевшего музыкальной колонкой, стилизованной под бутылку элитного алкоголя.

- Потерпевший получил травмы головы и тела, в том числе средней тяжести, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Уголовное дело было заведено по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью», при этом удары колонкой суд оценил как применение оружия. В итоге 25-летнему мужчине дали полтора года тюрьмы.

Отметим, что осужденный пытался обжаловать приговор, однако решение суда осталось в силе. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.