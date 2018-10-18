Центр города зимой будут посыпать гранулами, а окраины – песко-соляной смесью

СЕГОДНЯ 17:43 2018-10-18T17:43:42+03:00

В горадминистрации рассказали о готовности к зиме

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В этом году кировские чиновники решили, что центр города будут посыпать Бинордом – специальными противогололодедными гранулами. Бинорда закуплено 177 тонн. А вот окраины города по-прежнему – песко-соляной смесью. Ее городские власти закупили уже 7,5 тонн.

В ноябре кировская администрация проведет аукцион на выбор подрядчиков, которые будут следить за содержанием дорог в областном центре.

- Контракт будет рассчитан на 20 месяцев, на его исполнение выделят более 820 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе администрации города Кирова. - Результаты торгов определят, кто будет обслуживать улично-дорожную сеть Кирова. Пока же по действующему контракту в городе работает 7 подрядчиков - это 169 единиц техники и более 269 человек.

На данный момент техника к зиме готова на 84%. Но на ее перевод с «летнего» на «зимний» режим потребуются всего сутки.

- Для распределения противогололедных материалов и вывоза снега мы планируем приобрести 8 единиц новой техники, - рассказал добавил гендиректор АО «Гордормостстрой» Леонид Лобов. - На машинах будут установлены современные системы дозирования материала, что позволит более эффективно расходовать противогололедные смеси.