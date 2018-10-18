2018-10-18T17:10:30+03:00
Общество

В Вятскополянском районе потерялся рыбак с особенностями развития

Александр пропал в начале июля
Елизавета Захарова
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Молодой человек может находиться в любом районе Кировской области. Фото: vk.com/lizaalert_kirovМолодой человек может находиться в любом районе Кировской области. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В городе Сосновке Вятско-Полянского района оборвался след пропавшего рыбака Александра Рудакова. Летом молодой человек отправился на рыбалку в поселок Усть Люга, республики Удмуртия. Но оттуда Саша так и не вернулся.

Через некоторое время, 1 июля 2018 года, его снова увидели в городе Сосновке. Он был усталым, испуганным и голодным, в грязной одежде. С этого момента его след теряется.

-У Александра есть особенности развития, - отмечает координатор кировского отряда «Лища Алерт». - По поведению он как ребенок. Отзывчивый, открытый. Его легко обмануть и обидеть. Он не понимает, возможно, как попасть домой или не понимает, что ему туда надо.

Александр Рудаков ростом примерно 160 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми короткими волосами и карими глазами. Из особых примет: слегка приволакивает правую ногу.

На момент исчезновения молодой человек был одет в серые бриджи, черные футболку, кроссовки, кепку.

Сейчас он может находиться, где угодно. Его могли приютить. Если вы знаете, что либо о местоположении молодого человека, то просьба сообщить информацию по телефонам: 8(800)700-54-52 и 112.

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