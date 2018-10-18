2018-10-18T15:17:22+03:00
Происшествия

В Белой Холунице во время урока в школе выпало окно: пострадал ребенок

Прокуратура проверит все обстоятельства ЧП
Александр ЧАРУШИН
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Пострадавшего подростка увезли в больницуПострадавшего подростка увезли в больницуФото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА
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В Белохолуницком районе Кировской области школьник пострадал прямо во время урока. ЧП произошло вчера, 17 октября, в одной из школ поселка Белая Холуница. По предварительным данным, в помещении внезапно выпал оконный блок. Стекло разбилось, осколки разлетелись в разные стороны. В итоге 14-летнего школьника, пострадавшего от осколков, увезли в больницу.

- К счастью, травмы оказались не слишком серьезными, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры Кировской области. - Тем не менее, мы будем выяснять, как это ЧП вообще могло произойти. Проверяться будет все от момента выбора подрядчика и вплоть до самого процесса установки окна. Также нас интересуют и гарантийные обязательства компании-установщика.

Прокуратура начала проверку соблюдения школой закона об охране прав несовершеннолетних. Все детали и обстоятельства ЧП устанавливаются.

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