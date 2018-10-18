В Белой Холунице во время урока в школе выпало окно: пострадал ребенок
В Белохолуницком районе Кировской области школьник пострадал прямо во время урока. ЧП произошло вчера, 17 октября, в одной из школ поселка Белая Холуница. По предварительным данным, в помещении внезапно выпал оконный блок. Стекло разбилось, осколки разлетелись в разные стороны. В итоге 14-летнего школьника, пострадавшего от осколков, увезли в больницу.
- К счастью, травмы оказались не слишком серьезными, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры Кировской области. - Тем не менее, мы будем выяснять, как это ЧП вообще могло произойти. Проверяться будет все от момента выбора подрядчика и вплоть до самого процесса установки окна. Также нас интересуют и гарантийные обязательства компании-установщика.
Прокуратура начала проверку соблюдения школой закона об охране прав несовершеннолетних. Все детали и обстоятельства ЧП устанавливаются.