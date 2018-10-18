В Оричах две недели не могут найти пропавшую пенсионерку

СЕГОДНЯ 14:27 2018-10-18T14:51:09+03:00

Сообщите в полицию любую информацию о судьбе пропавшей. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области

Женщина ушла из дома и не вернулась

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Полиция Оричевского района Кировской области разыскивает пропавшую без вести жительницу поселка Торфяного. 82-летняя Галина Солянова ушла из дома в четверг, 4 октября. С тех пор ее судьба не известна. Полицейские просят у кировчан помощи в поисках пенсионерки.

- Галина Петровна ростом 150-155 сантиметров, худощавого телосложения, - сообщает УМВД по Кировской области. - Волосы седые, длиной до плеч. Женщина была одета в черную кофты, длинную серую клетчатую юбку и черные резиновые сапоги.

8 (83354) 2-17-60 или 02 - по этому номер вы можете сообщить любую известную вам информацию о судьбе Галины Соляновой.