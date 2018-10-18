В Кирове отыскали пропавшую 8-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-18T14:36:18+03:00

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В среду, 17 октября, в полицию обратились взволнованные родители 8-летней девочки. Они пояснили, что их дочка до сих пор не вернулась домой из школы. А на часах в это время было уже 22 часа. Об этом сообщили в УМВД по Кировской области.

- Сотрудники полиции сразу же начали поиски, - рассказали в ведомстве. - Они опрашивали родных и близких школьницы, «прочесывали» близлежащую территорию около дома, ее маршрут движения.

Также мама девочки пояснила, что в последний раз она говорила со своей дочкой по телефону. Ребенок сообщил, что из-за пробки решила выйти из автобуса раньше, чем нужно - на перекрестке улиц Ленина и Мопра. Оттуда девочка пошла домой пешком. Больше родители школьницы дозвониться до нее не смогли. Сначала они пытались разыскать дочку сами, затем обратились в полицию.

К счастью, около полуночи ребенка разыскали сотрудники ППС. Девочку опросили и передали родным.