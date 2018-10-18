2018-10-18T14:34:49+03:00
Происшествия

В Кирове разыскивают поджигателя домов: мужчина попал на запись видеокамер

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Александр ЧАРУШИН
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Сообщите в полицию любые данные об этом мужчине. Фото: УМВД по Кировской областиСообщите в полицию любые данные об этом мужчине. Фото: УМВД по Кировской области
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Кировские полицейские ведут розыск поджигателя жилых домов. Видеокамеры в доме на улице Гороховской зафиксировали попытку поджога. ЧП произошло ранним утром в субботу, 13 октября. На кадрах видно, что неизвестный мужчина пытается устроить пожар под лестничным пролетом.

Мужчина поджег жилой дом.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

- На вид мужчине 40-45 лет, - рассказали в пресс-службе областного УМВД. - Рост 170-175 сантиметров. Поджигатель среднего телосложения, он был одет в длинную черную куртку, синие джинсы и белые кроссовки. В данный момент решается вопрос о возбуждении дела по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

8-922-938-56-33, 02 или 102 - сообщите любые данные о личности и местонахождении поджигателя, которые вам известны.

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