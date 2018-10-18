Кировская область заняла 32 место в рейтинге регионов по развитию науки

СЕГОДНЯ 11:32 2018-10-18T14:33:43+03:00

Год назад наш регион в таком же списке был на строчку ниже

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Агентство «РИА Рейтинг» рассказали, как в регионах России развиваются наука и технологии. Аналитики составили специальный рейтинг регионов, в котором Кировская область заняла 32 место из 85 возможных. В прошлом году наш регион в аналогичном списке занимал 33 строчку.

- Для оценки развития науки и технологий в субъектах РФ мы отсмотрели несколько показателей, - рассказали в агентстве. - В частности, оценивалось количество ученых-специалистов, масштаб и эффективность исследований, наличие условий для научно-технического прогресса. Если в регионе действует много НИИ, высокотехнологических производств и университетов, его место в рейтинге однозначно будет высоким.

Лидером рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. В списке аутсайдеров оказались Республики Калмыкия и Ингушетия, а также Ненецкий автономный округ.