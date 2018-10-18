Житель Кирово-Чепецка попал в тюрьму за то, что ночью вышел из дома

СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-18T14:32:15+03:00

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Житель Кирово-Чепецка попал в тюрьму за игнорирование решения суда. В 2007 году мужчину приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы. После отбывания наказания чепчанину до 10 ноября 2024 года нельзя было покидать свой дом ежедневно с 22 часов до 6 часов утра. Об этом рассказали в прокуратуре Кирово-Чепецка.

- В ноябре 2017 года сотрудники полиции приехали по месту жительства мужчины в 23.55, чтобы проверить, не нарушает ли он решение суда, - пояснили в прокуратуре. - Однако чепчанина дома не было. Таким образом он нарушил установленное ограничение.

История повторилась и 8 мая. В 01.30 мужчины не оказалось дома. Не было чепчанина по месту жительства и 11 июля в 00.05 часов. Полицейские обнаружили его в общественном месте в состоянии алкогольгого опьянения. В итоге, Кирово-Чепецкий районный суд приговорил мужчину к 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.