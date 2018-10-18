С начала года 760 кировчан отравились алкоголем, лекарствами и угарным газом

СЕГОДНЯ 11:18 2018-10-18T14:29:37+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Кировской области опубликовало статистику отравлений кировчан за первые девять месяцев текущего года. Так, в январе-сентябре в регионе произошло 760 случаев острых отравлений. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года таких ЧП было 814 - на 6% больше.

- Практически в половине случаев (347) кировчане отравились алкоголем и суррогатом, - указано в докладе Роспотребнадзора. - В каждом пятом случае - лекарственными препаратами. На третьем месте в списке причин отравления оказался угарный газ (15,3%), на четвертом - уксус и уксусная эссенция (5,3%).

Отметим, что в Кировской области мужчины в 3,2 раза чаще травятся алкоголем, чем женщины. Однако в целом за девять месяцев 2018 года смертность от отравления спиртными напитками снизилась на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.