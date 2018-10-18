В Верхошижемье мотоциклист поехал за продуктами и погиб в ДТП

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-18T10:49:53+03:00

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В среду, 17 октября, в Верхошижемье произошло смертельное ДТП. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, авария случилась на дороге, ведущей из села Безденежные в село Косино. По предварительным данным, безработный местный житель взял у односельчанина мотоцикл, чтобы съездить с друзьями за продуктами. Около 15.30 часов водитель вошел в опасный поворот, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

- У водителя мотоцикла не было прав и ОСАГО, также он ехал без защитного шлема, - сообщили в ГИБДД. - Один из его пассажиров успел выпрыгнуть из коляски мотоцикла и не получил травм. Сразу после аварии этот мужчина подошел к водителю, увидел, что он серьезно травмирован и вызвал полицию и «скорую». Однако от полученных травм водитель скончался на месте.

На данный момент не известно, был ли пьян погибший. Остальные детали ДТП также устанавливаются.