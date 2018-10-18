2018-10-18T10:49:53+03:00
Происшествия

В Верхошижемье мотоциклист поехал за продуктами и погиб в ДТП

Мужчина управлял чужим транспортным средством
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Пассажир успел выпрыгнуть из коляски мотоцикла. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиПассажир успел выпрыгнуть из коляски мотоцикла. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:

В среду, 17 октября, в Верхошижемье произошло смертельное ДТП. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, авария случилась на дороге, ведущей из села Безденежные в село Косино. По предварительным данным, безработный местный житель взял у односельчанина мотоцикл, чтобы съездить с друзьями за продуктами. Около 15.30 часов водитель вошел в опасный поворот, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

- У водителя мотоцикла не было прав и ОСАГО, также он ехал без защитного шлема, - сообщили в ГИБДД. - Один из его пассажиров успел выпрыгнуть из коляски мотоцикла и не получил травм. Сразу после аварии этот мужчина подошел к водителю, увидел, что он серьезно травмирован и вызвал полицию и «скорую». Однако от полученных травм водитель скончался на месте.

На данный момент не известно, был ли пьян погибший. Остальные детали ДТП также устанавливаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Оричах две недели не могут найти пропавшую пенсионерку
Заведующую спорт-комплекса, где футбольные ворота упали на подростка, приговорили к условному сроку
Владимир Плотников: Фермеры смогут жить на своей земле, а не ездить каждый день туда как на работу
В Кирове отыскали пропавшую 8-летнюю школьницу
Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий необходимость подтверждать оплату взносов на капремонт
В Кирове разыскивают поджигателя домов: мужчина попал на запись видеокамер
Кировская область заняла 32 место в рейтинге регионов по развитию науки
Житель Кирово-Чепецка попал в тюрьму за то, что ночью вышел из дома
С начала года 760 кировчан отравились алкоголем, лекарствами и угарным газом
Движение по улицам Казанской и Профсоюзной в Кирове ограничили до 15 ноября
Страшная авария в Суне: УАЗ врезался в трактор, двое погибли
В Киров приедет чемпион мира по боксу Александр Поветкин
На экране ВятГУ включили кадр с поминальной свечой в память о погибших в Керчи
Мэрия: из-за событий в Керчи детские сады и школы усилят меры безопасности
На Октябрьском проспекте и у ОЦМ демонтируют «желтые заборы»
В камере Плотникова нет телевизора, а в камере Рыболовлева - есть
Жителя Белой Холуницы силой увезли из дома и жестоко избили
На Зональном 28-летний наркоман упал с балкона десятого этажа
«В удовлетворении иска отказано»: кировских католиков оставили без костела