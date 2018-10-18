Движение по улицам Казанской и Профсоюзной в Кирове ограничили до 15 ноября

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-18T14:27:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове в районе Старого моста временно ограничили движение по двум улицам. Соответствующее постановление опубликовано мэрией. До 17.00 часов 15 ноября машины не смогут проехать по участкам улиц Казанской и Профсоюзной. Это связано с работами подрядчика на теплосетях.

- Проезд ограничен по нечетной стороне улицы Казанской от Профсоюзной до Профсоюзного проезда, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Также для проезда закрыта четная сторона улицы Профсоюзной в районе перекрестка с Казанской. Машины не смогут проехать и в районе дома по адресу ул. Казанская, 9.

Напомним, 26 октября по плану должно быть снято ограничение на проезд по улице Опарина в Нововятском районе Кирова. Ограничение движения по улице Подгорной останется в силе вплоть до 1 декабря.