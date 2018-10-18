2018-10-18T10:18:37+03:00
Происшествия

Страшная авария в Суне: УАЗ врезался в трактор, двое погибли

Был ли водитель трезв, пока не установлено
Александр ЧАРУШИН
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Водитель трактора в аварии не пострадал. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской областиВодитель трактора в аварии не пострадал. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера, 17 октября, в Сунском районе Кировской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, авария случилась в 16.15 часов на автодороге Осиновица-Курчум. 42-летний водитель УАЗа не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в трактор марки Т-150.

- В салоне УАЗа, помимо водителя, были еще два человека, - рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. - В результате ДТП погибли сам водитель машины и его 36-летняя пассажирка. Еще один пассажир, 40-летняя женщина, получила серьезные травмы и была срочно госпитализирована.

Водитель трактора в аварии не пострадал. На данный момент инспекторы еще не установили, был ли водитель УАЗа трезв в момент совершения ДТП.

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