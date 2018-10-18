В Киров приедет чемпион мира по боксу Александр Поветкин

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-18T14:24:32+03:00

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В пятницу, 19 октября, в Киров приедет изветный боксер Александр Поветкин. Он станет гостем на матчевой встрече по боксу на Кубке губернатора Кировской области. Об этом сообщили на сайте министерства спорта и молодежной политики.

- Именитый гость совместно с первыми лицами региона наградит победителей, - отметили в министерстве.

Турнир по боксу пройдет в спортивной школе «Юность» в 17.00. В нем примут участие сборные команды Татарстана и Кировской области. Всего в течение встречи пройдет семь поединков.

Напомним, что Александр Поветкин является российским боксером-профессионалом, многократным чемпионом страны, двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Также с Александром Поветкиным на турнир в Кирове приедет российский артист и любитель бокса Владимир Сычев.