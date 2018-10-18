2018-10-18T14:24:32+03:00
Спорт

В Киров приедет чемпион мира по боксу Александр Поветкин

Известный спортсмен наградит победителей турнира по боксу
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Александр Поветкин станет гостем матчевой встречи по боксуАлександр Поветкин станет гостем матчевой встречи по боксуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В пятницу, 19 октября, в Киров приедет изветный боксер Александр Поветкин. Он станет гостем на матчевой встрече по боксу на Кубке губернатора Кировской области. Об этом сообщили на сайте министерства спорта и молодежной политики.

- Именитый гость совместно с первыми лицами региона наградит победителей, - отметили в министерстве.

Турнир по боксу пройдет в спортивной школе «Юность» в 17.00. В нем примут участие сборные команды Татарстана и Кировской области. Всего в течение встречи пройдет семь поединков.

Напомним, что Александр Поветкин является российским боксером-профессионалом, многократным чемпионом страны, двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Также с Александром Поветкиным на турнир в Кирове приедет российский артист и любитель бокса Владимир Сычев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Оричах две недели не могут найти пропавшую пенсионерку
Заведующую спорт-комплекса, где футбольные ворота упали на подростка, приговорили к условному сроку
Владимир Плотников: Фермеры смогут жить на своей земле, а не ездить каждый день туда как на работу
В Кирове отыскали пропавшую 8-летнюю школьницу
Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий необходимость подтверждать оплату взносов на капремонт
В Кирове разыскивают поджигателя домов: мужчина попал на запись видеокамер
Кировская область заняла 32 место в рейтинге регионов по развитию науки
Житель Кирово-Чепецка попал в тюрьму за то, что ночью вышел из дома
С начала года 760 кировчан отравились алкоголем, лекарствами и угарным газом
В Верхошижемье мотоциклист поехал за продуктами и погиб в ДТП
Движение по улицам Казанской и Профсоюзной в Кирове ограничили до 15 ноября
Страшная авария в Суне: УАЗ врезался в трактор, двое погибли
На экране ВятГУ включили кадр с поминальной свечой в память о погибших в Керчи
Мэрия: из-за событий в Керчи детские сады и школы усилят меры безопасности
На Октябрьском проспекте и у ОЦМ демонтируют «желтые заборы»
В камере Плотникова нет телевизора, а в камере Рыболовлева - есть
Жителя Белой Холуницы силой увезли из дома и жестоко избили
На Зональном 28-летний наркоман упал с балкона десятого этажа
«В удовлетворении иска отказано»: кировских католиков оставили без костела