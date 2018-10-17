На экране ВятГУ включили кадр с поминальной свечой в память о погибших в Керчи

СЕГОДНЯ 19:13 2018-10-17T19:21:52+03:00

Из-за взрыва в Керчи погибли более 10 человек Фото: Валентина РОГАЧЕВА

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На экране ВятГУ появилось изображение со свечой памяти. Такой кадр руководство университета включило в память о погибших и пострадавших в Керчи.

Напомним, что сегодня, 17 октября, в Керченском политехническом колледже случилась страшная трагедия. В учебном заведении прогремел взрыв. Более 10 человек погибли, еще 50 студентов и сотрудников колледжа пострадали. Их доставили в больницу с мино-взрывными ранениями.

В связи с событиями в Керчи представители власти Кировской области рекомендовали местным школам и детским садам усилить меры безопасности. К примеру, провести внеплановые инструктажи для учителей и персонала, усилить пропускной режим.