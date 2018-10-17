В камере Плотникова нет телевизора, а в камере Рыболовлева - есть

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-17T16:56:51+03:00

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Экс-начальник ГИБДД Александр Плотников сидит в кировском СИЗО. В его камере нет ни телевизора, ни холодильника. Об этом рассказывает один из членов наблюдательного совета при УФСИН по Кировской области.

Напомним, что Александр Плотников проходит обвиняемым «по делу о КамАЗах». Его задержали еще 22 января 2018 года и с тех пор он находится в кировском СИЗО. Члены наблюдательного совета при УФСИН рассказали, что бывший начальник кировской ГИБДД читает книги. Библиотекарь приходит, как и к другим заключенным, раз в десять дней и приносит книги, которые просит. На условия содержания или сотрудников учреждения Плотников не жалуется.

А вот экс-директора Центральной диспетчерской службы Александр Рыболовлев, которого обвиняют в мошенничестве с транспортными картами, также сидит в кировском СИЗО, в камере на четыре человека. В камере есть телевизор, который, правда, показывает всего один канал. Он также не жалуется на условия содержания.