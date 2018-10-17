2018-10-17T15:51:54+03:00
Происшествия

Жителя Белой Холуницы силой увезли из дома и жестоко избили

Виновные могут отправиться в колонию на 12 лет
Александр ЧАРУШИН
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Двое приятелей могут быть причастны к еще одному похищениюДвое приятелей могут быть причастны к еще одному похищениюФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Поздним вечером 10 октября в Белохолуницком районе Кировской области был похищен местный житель. 31-летний мужчина пропал из своего дома в поселке Каменное. Как только об этом узнали оперативники, были начаты поиски пропавшего. Выяснилось, что мужчину похитили приятели, 45-летний экс-уголовник и его 32-летний знакомый.

- Подозреваемые приехали домой к потерпевшему, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Они силой увезли его на берег Черной Холуницы и избили. Причиной этого ЧП стал старый конфликт между потерпевшим и одним из злоумышленников. Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человек группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание по статье - 12 лет тюрьмы. Подозреваемые помещены под стражу.

В пресс-службе областного следственного комитета сообщают, что эти же мужчины могут быть причастны к еще одному аналогичному преступлению. В тот же день, 10 октября, 34-летний житель поселка Каменное был точно так же вывезен на берег Черной Холуницы и избит.

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