На Зональном 28-летний наркоман упал с балкона десятого этажа

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-17T15:24:58+03:00

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Из окна на десятом этаже дома №190а по улице Ленина выпал 28-летний мужчина. Инцидент произошел сегодня, 17 октября 2018 года, рано утром. Тело нашли на улице местные жители. На место происшествия выехали сотрудники СУ СК РФ по Кировской области.

- Молодой человек находился один в своей квартире на 18 этаже, - пояснили «Комсомольской правде» в пресс-службе следственного комитета. - Мужчина в состоянии наркотического опьянения разбил стеклянный стол, сильно порезался, выбежал из квартиры и спустился на незастекленный общий балкон на десятом этаже. Перелез через ограждение, потерял равновесие и упал.

Кровавые следы молодой человек оставил во время того, как бегал по этажам с сильными порезами от разбитого стекла.

На данный момент ведомство проводит доследственную проверку по факту падения кировчанина. Обстоятельства дела уточняются.