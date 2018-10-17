2018-10-17T15:24:58+03:00
Общество

На Зональном 28-летний наркоман упал с балкона десятого этажа

Следователи в подъезде дома обнаружили кровавые следы
Елизавета Захарова
Поделиться:
Молодой человек сорвался с балкона 10 этажа, находясь в состоянии наркотического опьянения. Фото: progorod43.ruМолодой человек сорвался с балкона 10 этажа, находясь в состоянии наркотического опьянения. Фото: progorod43.ru
Изменить размер текста:

Из окна на десятом этаже дома №190а по улице Ленина выпал 28-летний мужчина. Инцидент произошел сегодня, 17 октября 2018 года, рано утром. Тело нашли на улице местные жители. На место происшествия выехали сотрудники СУ СК РФ по Кировской области.

- Молодой человек находился один в своей квартире на 18 этаже, - пояснили «Комсомольской правде» в пресс-службе следственного комитета. - Мужчина в состоянии наркотического опьянения разбил стеклянный стол, сильно порезался, выбежал из квартиры и спустился на незастекленный общий балкон на десятом этаже. Перелез через ограждение, потерял равновесие и упал.

Кровавые следы молодой человек оставил во время того, как бегал по этажам с сильными порезами от разбитого стекла.

На данный момент ведомство проводит доследственную проверку по факту падения кировчанина. Обстоятельства дела уточняются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Белой Холуницы силой увезли из дома и жестоко избили
«В удовлетворении иска отказано»: кировских католиков оставили без костела
Киров занял 20 место в рейтинге благоприятных для карьеристов городов
Кирово-Чепецк стал финалистом конкурса «Лучшая муниципальная стратегия 2018»
Кировский таксист выбил входную дверь в квартире пассажира и украл 80 тысяч рублей
В Кирове водитель автобуса зажал в дверях десятилетнюю девочку
В Кирове пропал 25-летний молодой человек: на связь он не выходил с мая
Депутата Орловского района заставили досрочно сложить полномочия
Коммунальщики обманули жильцов многоквартирного дома на 240 тысяч рублей
Кировчанин сядет в тюрьму на четыре месяца за украденную бутылку дешевого пива
Из-за шквалистого ветра в Кировской области энергетики перешли на усиленный режим работы
В Кировской области выдано 1 900 000 банковских карт
Безработный житель Кирса устроил в своем доме наркопритон
В слободу Курочкино пустят автобус №26
Кошка Дашка около месяца ждала своего хозяина, отказываясь от еды
В Кирове ночью пытались сжечь банкомат
«Видеообщение в интернете» – новый обучающий модуль программы «Ростелекома» и Пенсионного фонда России «Азбука интернета»
Житель Лузы не одолжил денег собутыльнику и был убит в канаве
В Кирове вместо «желтых заборов» на проблемных дорогах появятся «зебры» и «лежачие полицейские»
На карте кировской ЦДС низкопольные автобусы выделили желтыми значками
В Кирове всю ночь искали девятилетнюю школьницу
За прошедшую неделю 147 кировчан заболело кишечной инфекцией