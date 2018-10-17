Киров занял 20 место в рейтинге благоприятных для карьеристов городов

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-17T14:43:16+03:00

Для большинства горожан Киров - неперспективный для развития своей карьеры город Фото: Анна КРЮКОВА

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По данным исследований IT-портала по поиску работы и подбору сотрудников superjob.ru, Киров занял 20 место из двадцати двух городов, благоприятных для развития карьеры, где население выше 500 тысяч человек, но меньше миллиона.

Портал спросил 900 респондентов из Кирова считают ли они свой город лучшим городом для карьеры. И 20% из них ответили, что в нашем городе высокие перспективы развития личной карьеры, 57% напротив считают, что Киров не благоприятный для этого город. 23% из опрашиваемых затруднились ответить.

Ниже Кирова находятся Новокузнецк, с показателями 20% против 49% и Тольятти - 16% против 57%.

Отметим, что ТОП городов с населением от 500 тысяч человек до миллиона, возглавила Тюмень. Там, 66% респондентов ответили, что город привлекателен для развития карьеры, и всего 22% сказали «нет».

Первое место среди крупных городов заняла Москва, где 74% респондентов ответили, что город благоприятен для карьеры. На втором месте — северная столица с показателями 72% «да» и 11% «нет». Третье место занял Екатеринбург: 59% против 23%.