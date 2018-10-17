В Кирове водитель автобуса зажал в дверях десятилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-17T11:27:13+03:00

Мужчина не убедился в том, что все пассажиры успели войти в салон

Изменить размер текста: A A

Вчера, 16 октября, в Ленинском районе Кирова в салоне автобуса пострадала десятилетняя школьница. ЧП произошло около 07.50 часов утра на ул. Московской, 156. По предварительным данным, 53-летний водитель автобуса не убедился в том, что все пассажиры вошли в салон. Мужчина начал отъезжать от остановки и зажал в дверях десятилетнюю девочку.

- Школьнице дверями прижало ногу, - рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. - В результате ЧП десятилетняя девочка получила травмы. К счастью, госпитализация ей не потребовалась. Установлено, что водитель автобуса был трезв.

Отметим, что в тот же день в Кирове получил травмы еще один пассажир общественного транспорта. 53-летняя женщина упала в салоне троллейбуса. Травмы кировчанки также оказались не столь серьезными, помощь медиков ей не потребовалась.