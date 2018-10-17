2018-10-17T11:27:13+03:00
Происшествия

В Кирове водитель автобуса зажал в дверях десятилетнюю девочку

Мужчина не убедился в том, что все пассажиры успели войти в салон
Александр ЧАРУШИН
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ЧП произошло утром на улице Московской. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской областиЧП произошло утром на улице Московской. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера, 16 октября, в Ленинском районе Кирова в салоне автобуса пострадала десятилетняя школьница. ЧП произошло около 07.50 часов утра на ул. Московской, 156. По предварительным данным, 53-летний водитель автобуса не убедился в том, что все пассажиры вошли в салон. Мужчина начал отъезжать от остановки и зажал в дверях десятилетнюю девочку.

- Школьнице дверями прижало ногу, - рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. - В результате ЧП десятилетняя девочка получила травмы. К счастью, госпитализация ей не потребовалась. Установлено, что водитель автобуса был трезв.

Отметим, что в тот же день в Кирове получил травмы еще один пассажир общественного транспорта. 53-летняя женщина упала в салоне троллейбуса. Травмы кировчанки также оказались не столь серьезными, помощь медиков ей не потребовалась.

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