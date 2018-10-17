2018-10-17T11:06:00+03:00
Общество

В Кирове пропал молодой человек: на связь он не выходил с мая

О том, где может находится парень никто не знает
Елизавета Захарова
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Молодой человек последний раз выходил на связь пять месяцев. Фото: vk.com/lizaalert_kirovМолодой человек последний раз выходил на связь пять месяцев. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Илья Фукалов пропал почти пять месяцев назад: последний раз он связывался с родными 20 мая 2018 года. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Молодому человеку 25 лет. Он худощавого телосложения и ростом 170 сантиметров. У него русые волосы и карие глаза. Какая одежда может быть на Илье — не известно.

Также в регионе поисковый отряд «Лиза Алерт» разыскивает двух пожилых людей. В Омутнинске пропала 71-летняя Галина Белева, на связь с родственниками она выходила 25 сентября. Теперь о ней ничего не известно.

Галина Николаевна не выходила на связь три недели. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Галина Николаевна не выходила на связь три недели. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

А 16 октября из дома в микрорайоне Радужном ушел 72-летний Николай Коркин.

А 72-летний Николай из дома ушел вчера утром. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

А 72-летний Николай из дома ушел вчера утром. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавших людях, их местоположении, просьба сообщить ее по телефону 8(800)900-54-52 или 112.

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