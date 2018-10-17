2018-10-17T10:22:31+03:00
Общество

Депутата Орловского района заставили досрочно прекратить полномочия

Чиновник не предоставил информацию о своих доходах и имуществе
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Прокуратура проверила исполнение местными чиновниками антикоррупционного законодательстваПрокуратура проверила исполнение местными чиновниками антикоррупционного законодательстваФото: Евгения ГУСЕВА
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В Орловском районе депутат сельской думы отказался вовремя предоставить сведения о своих доходах и имуществе за 2017 год. Это стало известно, когда прокуратура проверяла исполнение местными чиновниками антикоррупционного законодательства.

- Прокурор района внес в сельскую думу представление, в котором потребовал устранить нарушения, - пояснили в прокуратуре Кировской области. - В итоге, на заседании думы полномочия депутата досрочно прекратили.

Аналогичные нарушения нашли и в работе двух руководителей муниципальных учреждений Орловского района. Их привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, что по закону «О противодействии коррупции» чиновники обязаны представлять сведения о своих доходах и имуществе, установленном нормативными правовыми актами РФ.

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