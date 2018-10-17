Депутата Орловского района заставили досрочно прекратить полномочия
В Орловском районе депутат сельской думы отказался вовремя предоставить сведения о своих доходах и имуществе за 2017 год. Это стало известно, когда прокуратура проверяла исполнение местными чиновниками антикоррупционного законодательства.
- Прокурор района внес в сельскую думу представление, в котором потребовал устранить нарушения, - пояснили в прокуратуре Кировской области. - В итоге, на заседании думы полномочия депутата досрочно прекратили.
Аналогичные нарушения нашли и в работе двух руководителей муниципальных учреждений Орловского района. Их привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.
Напомним, что по закону «О противодействии коррупции» чиновники обязаны представлять сведения о своих доходах и имуществе, установленном нормативными правовыми актами РФ.