2018-10-17T11:25:48+03:00
Общество

Коммунальщики обманули жильцов многоквартирного дома на 240 тысяч рублей

Бухгалтерия компании неправильно составляла квитанции за содержание общего имущества
Елизавета Захарова
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Бухгалтерия компании начислила жильцам счет в 240 тысяч рублей. Фото: Яндекс.КартыБухгалтерия компании начислила жильцам счет в 240 тысяч рублей. Фото: Яндекс.Карты
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В Кирове коммунальная компания ООО «Жилремкомплекс», содержащая дом №25 на улице Карла Маркса, обманула жильцов на 240 тысяч рублей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как сообщили в ведомстве, местные жители обратились к ним с жалобой: коммунальщики нарушают закон и «сдирают» с них огромные деньги. Прокуратура сразу же начала проверку соблюдения всех жилищных прав граждан и выяснила, что бухгалтерия компании неправомерно начисляла плату за содержание общедомового имущества.

По факту выявленных нарушений в адрес руководства компании было внесено представление. Но после вмешательства правоохранительных органов все права жильцов восстановлены: компания сделала перерасчет.

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