Кировчанин сядет в тюрьму на четыре месяца за украденную бутылку дешевого пива

СЕГОДНЯ 10:09 2018-10-17T10:09:23+03:00

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23-летний ранее судимый кировчанин снова окажется в колонии за грабеж магазин «Бристоль». Молодой человек украл из алкомаркета бутылку пива стоимостью 70 рублей. Об этом сообщила областная прокуратура.

Все произошло в мае 2018 года. Осужденный договорился со своим другом ограбить магазин: приятель будет «стоять на шухере», а он вынесет из зала спиртное. Так и сделали 11 мая. Преступник зашел в магазин, в зале которого находился продавец. Дождавшись удобного случая, молодой человек взял бутылку пива и вышел из зала маркета.

Кировчанина задержали и в его отношении возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж группой лиц по предварительному сговору». Злоумышленник попытался оспорить решение суда, но апелляция была отклонена. Теперь молодой человек проведет четыре месяца в колонии общего режима.