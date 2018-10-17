2018-10-17T10:09:23+03:00
Происшествия

Кировчанин сядет в тюрьму на четыре месяца за украденную бутылку дешевого пива

Молодой человек ранее уже был судим
Елизавета Захарова
Поделиться:
Молодого человека осудили на четыре месяца колонии общего режимаМолодого человека осудили на четыре месяца колонии общего режимаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

23-летний ранее судимый кировчанин снова окажется в колонии за грабеж магазин «Бристоль». Молодой человек украл из алкомаркета бутылку пива стоимостью 70 рублей. Об этом сообщила областная прокуратура.

Все произошло в мае 2018 года. Осужденный договорился со своим другом ограбить магазин: приятель будет «стоять на шухере», а он вынесет из зала спиртное. Так и сделали 11 мая. Преступник зашел в магазин, в зале которого находился продавец. Дождавшись удобного случая, молодой человек взял бутылку пива и вышел из зала маркета.

Кировчанина задержали и в его отношении возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж группой лиц по предварительному сговору». Злоумышленник попытался оспорить решение суда, но апелляция была отклонена. Теперь молодой человек проведет четыре месяца в колонии общего режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове пропал молодой человек: на связь он не выходил с мая
Депутата Орловского района заставили досрочно прекратить полномочия
Коммунальщики обманули жильцов многоквартирного дома на 240 тысяч рублей
Из-за усиления ветра в Кировской области энергетики перешли на усиленный режим работы
В Кировской области выдано 1 900 000 банковских карт
Безработный житель Кирса устроил в своем доме наркопритон
В слободу Курочкино пустят автобус №26
Кошка Дашка около месяца ждала своего хозяина, отказываясь от еды
В Кирове ночью пытались сжечь банкомат
«Видеообщение в интернете» – новый обучающий модуль программы «Ростелекома» и Пенсионного фонда России «Азбука интернета»
Житель Лузы не одолжил денег собутыльнику и был убит в канаве
В Кирове вместо «желтых заборов» на проблемных дорогах появятся «зебры» и «лежачие полицейские»
На карте кировской ЦДС низкопольные автобусы выделили желтыми значками
В Кирове всю ночь искали девятилетнюю школьницу
За прошедшую неделю 147 кировчан заболело кишечной инфекцией