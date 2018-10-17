Из-за усиления ветра в Кировской области энергетики перешли на усиленный режим работы

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-17T09:55:44+03:00

В Кировской области ожидается ухудшение погоды: возможен дождь и сильный ветер, с порывами до 17-22 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 17 октября, в регионе ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду

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В среду, 17 октября 2018 года, в Кировской области ожидается ухудшение погоды: возможен дождь и сильный ветер, с порывами до 17-22 метров в секунду.

При таких порывах ветром может валить деревья, обрывать электропровода. Поэтому в кировском филиале «Кировэнерго» введен режим повышенной готовности.

- Смертельно опасно приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если

вы оказались на более близком расстоянии - отходите от провода, не

отрывая стопы от земли, - предупреждают в «Кировэнерго».

Если у вас погас свет, можно обратиться на круглосуточный единый бесплатный номер

контакт-центра компании: 8-800-100-33-00 или направлять сообщения на номер +7 (920) 05-05-777 через приложения WhatsApp и Viber.